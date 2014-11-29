Сериал "Физрук" 4 сезон 3 серия: Фома находит себе двух новых братанов

Piter.tv расскажет кого взял Фома себе в подмоги в новой серии.

В премьерной 3 серии зритель вместе с Фомой узнает, что за проблемами театра стоят серьезные силы. Не так просто решить проблему, как представлял себе главный герой популярного сериала. "серьезная сила" оказалась в лице заместителя мэра - Горыжникова.

Он, прямым текстом, ничего и никого не боясь угрожает Фоме и его отцу. Насколько известен Фомасвоим характером, сдаваться он не привык, тем самым принимает вызов и заряжается нарисовавшейся проблемой пуще прежнего.

Также, нам становится известно, что помощница Эрнеста Софья пытается помочь Фоме всеми силами. Но и тут Фома показывает свой нрав и отказывается от ее предложения. Для подобных вопросов нужен братан, а "баба братаном быть не может" рассуждает бывший бандит, который просто привык к таким понятиям. Вместо нее он вербует в команду двух мелких молодых бизнесменов - братьев Сеню и Виталика.

Как новоиспеченные помощники Фомы справяться с поставленной задачей и удастся ли решить вопрос с театром можно будет узнать уже сегодня на телеканале ТНТ.

Фото, видео: "Вк" - "Физрук"