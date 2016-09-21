Сериал "Физрук" 4 сезон 2 серия: Фома берет проблему отца на себя

Piter.tv расскажет чего ожидать зрителям от второй серии нового сезона "Физрука".

10 октября в эфир выходит 2 серия нового сезона сериала "Физрук". Напомним, что в прошлой серии Фома узнал, что труппа театра осталась без зарплаты, а местная администрация планирует закрыть убыточный театр, здание снести и на его месте выстроить очередной ТЦ.

Погружаясь с головой в отцовские проблемы, Фома решает задержаться. На фоне этого в театре назревает бунт. Актеры встали против художественного руководителя театра. Конечно, Фома может прийти на помощь, но проявлять инициативу в этом деле не собирается. Он ждет, когда отец сам попросит помчь решить проблему.

Несмотря на все страсти, которые накопились и активно полыхают в театре, гордость и упрямство не позволяют Эрнесту обратиться за помощью к сыну. Отметим, что в этом отец и сын весьма схожи.

Итак, кто же окажется мудрее их них двоих? Как поступит бывший бандит со сложившейся ситуацией. О том, как поступит Фома и возьмет на себя конфликт между творческой интеллигенцией можно будет узнать уже сегодня, 10 октября на телеканале ТНТ.

Фото, видео: "Вк" - "Физрук"