Съемки программы проходят во Франции.

В понедельник, 8 июля, стало известно о том, что лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров станет ведущим шоу "Форт Боярд". Об этом сообщает пресс-служба "СТС Медиа".

В данный момент съемки программы проходят во Франции. Среди участников певица Анна Седокова, хореограф Егор Дружинин, телеведущие Виктория Боня, Роза Сябитова, Сергей Светлаков, Михаил Шац, актриса Эвелина Бледанс и другие.

Когда выйдет любимая российская передача 90-х годов неизвестно.

"Форт Боярд" — французское шоу, которое транслировалось в 30 странах. Российский вариант передачи с "Паспарту" выходил с 1998-го по 2013 год.

Ранее мы сообщали о том, что начались съёмки фильма "Цой" режиссера Алексея Учителя.

Видео:YouTube