Сергей Семак прокомментировал итоги матча "Зенит" - "Арсенал"

Наставник петербургского клуба остался доволен результатом.

Тренер "Зенита" Сергей Семак поделился впечатлениями от игры сине-бело-голубых с тульским "Арсеналом". Для петербургского клуба матч на выезде закончился победой.

Наставник отметил, что играть было нелегко из-за погодных условий: ветер мешал рассчитать траекторию мяча.

"Мяч не так летит, тормозит, дальние удары становятся более опасными. Когда играешь по ветру, то это дает ускорение мячу. В этом отношении есть разница между играми без ветра и при порывистом ветре", - пояснил Семак.

Кроме того, клубу из Петербурга противостоял серьезный соперник, "очень крепкая и сбалансированная команда". Также тренер отметил, что трудности вызвала насыщенная оборона и действия футболистов "Арсенала", которые обыгрывают один на один и обладают хорошим ударом. "Зенит" старался играть "высоко", активно встречать соперников и не давать им контролировать мяч на протяжении долгого времени, поделился наставник.

На пресс-конференции внимание уделили тому, что второй матч подряд в основном составе нет Себастьяна Дриусси. Наставник объяснил это "определенными проблемами при подготовке к игре у него и у Шатова". Игрок был не готов на 100% участвовать в игре.

По словам Сергея Семака, команда уходит на перерыв с хорошим настроением.

Напомним, игра завершилась днем 10 ноября со счетом 1:0 в пользу "Зенита". Встреча состоялась в рамках 16-го тура РПЛ.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"