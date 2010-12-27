Сергей Семак прокомментировал итоги матча "Зенит" - "Арсенал"

Тренер "Зенита" Сергей Семак поделился впечатлениями от игры сине-бело-голубых с тульским "Арсеналом". Для петербургского клуба матч на выезде закончился победой.
Наставник отметил, что играть было нелегко из-за погодных условий: ветер мешал рассчитать траекторию мяча.
"Мяч не так летит, тормозит, дальние удары становятся более опасными. Когда играешь по ветру, то это дает ускорение мячу. В этом отношении есть разница между играми без ветра и при порывистом ветре",
- пояснил Семак.
Кроме того, клубу из Петербурга противостоял серьезный соперник, "очень крепкая и сбалансированная команда". Также тренер отметил, что трудности вызвала насыщенная оборона и действия футболистов "Арсенала", которые обыгрывают один на один и обладают хорошим ударом. "Зенит" старался играть "высоко", активно встречать соперников и не давать им контролировать мяч на протяжении долгого времени, поделился наставник.
На пресс-конференции внимание уделили тому, что второй матч подряд в основном составе нет Себастьяна Дриусси. Наставник объяснил это "определенными проблемами при подготовке к игре у него и у Шатова". Игрок был не готов на 100% участвовать в игре.
По словам Сергея Семака, команда уходит на перерыв с хорошим настроением.
Напомним, игра завершилась днем 10 ноября со счетом 1:0 в пользу "Зенита". Встреча состоялась в рамках 16-го тура РПЛ.
Фото: пресс-служба ФК "Зенит"
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