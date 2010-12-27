"Зенит" поделился стартовым составом в игре с "Арсеналом"

Встреча состоится в Туле на стадионе "Арсенал" уже сегодня, в 14:00

В воскресенье, 10 ноября, в Туле состоится встреча футбольных команд "Зенит" и "Арсенал" в рамках 16-го тура РПЛ.

Сине-бело-голубые уже поделились своим стартовым составом на эту встречу:

Основной состав: Кержаков, Сантос, Иванович в роли капитана, Ракицкий, Караваев, Жирков, Барриоса, Оздоев, Ерохин, Азмун, Дзюба.

Запасной состав: Васютин, Рыбиков, Осорио, Козяев, Краневиттер, Шатов, Мак, Сутормин, Дриусси.

Напомним, что матч состоится уже в 14:00 на стадионе "Арсенал". По прогнозам погоды, температура воздуха во время матча составит +10 градусов.

Ранее мы сообщали, что петербуржцам показали новые "зенитовские" автобусы.

Фото: ФК "Зенит"