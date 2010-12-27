Сергей Семак сказал, что "Зенит" будет бороться дальше

Наставник петербургского клуба назвал заслуженной победу "РБ Лейпцига" в матче с "Зенитом".

Тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поражение петербургского клуба в матче с "РБ Лейпцигом". Во вторник, 5 ноября, сине-бело-голубые уступили соперникам со счетом 2:0.

Наставник отметил, что играть стало сложнее после первого забитого мяча. "РБ Лейпциг" попал в ворота "Зенита" на последней минуте первого тайма.

"Против "Лейпцига" было сложно и на выезде, и дома. Наш шанс был в быстрых атаках. Если там мы не могли даже убежать в них, то сегодня были моменты, которые мы не реализовали. В остальном, если говорить об игре, "РБ Лейпциг" действует более интенсивно, игроки более быстрые и в качестве перемещений, и в скорости принятия решений", - сказал Семак.

По словам тренера, сине-бело-голубые были слабее на данном этапе. Также мужчина отметил, что пока остаются шансы, команда будет пытаться их использовать, "выкладываться и привыкать играть в этом турнире".



Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

