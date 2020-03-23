Сердар Азмун претендует на звание лучшего футболиста РПЛ в марте

Игрок "Зенита" попал в список претендентов.

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) объявила список претендентов на приз лучшему игроку марта.

В него попали: нападающий "Зенита" Сердар Азмун, полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк, нападающий "Сочи" Александр Кокорин, вратарь "Уфы" Александр Беленов и полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа. Итоги голосования будут объявлены 24 марта.

Проголосовать можно в официальном сообществе РПЛ в VK.

Напомним, Сердар Азмун принял участие во всех трех матчах "Зенита" в марте. Иранский форвард оформил хет-трик и отдал голевую передачу в игре против "Урала" (7:1, победа сине-бело-голубых - прим.).

Ранее мы писали о том, что тренеры РПЛ выбрали лучшего игрока сезона.

Видео: YouTube / @ Zenit Football Club