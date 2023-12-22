Серафима Соловьева: "Я как будто наблюдала за происходящим со стороны, чтобы понять Ирину"

Зрительская волна немного утихла после бурного возвращения духа улиц. На смену дворовой романтики приходит она — мелодрама. Телеканал ТНТ решил по-новому взглянуть на этот жанр, но оставить актуальный вопрос на тему того, почему "Бедные смеются, богатые плачут". Редакция Piter.TV пообщалась с актрисой Серафимой Соловьевой, которая сыграла трогательную и добрую жену Ирину. Её героиня замужем за олигархом Сергеем, однако деньги не затуманили её лучшие человеческие качества.

Какая из сторон характера Ирины далась вам сложнее всего?

Наверное, сложнее всего мне было справиться с "эмоциональностью" Ирины. Мы с ней как и очень похожи, так и абсолютно полярны. Ирина в этой истории отвечает за драму, которую играть очень тяжело, во всяком случае мне, так как я очень веселый и легкий человек. Поэтому я как будто наблюдала за происходящим со стороны, чтобы понять Ирину, мне приходилось все время абстрагироваться и отходить в сторону, чтобы проанализировать, как поступила бы я, а как моя героиня. И зачастую наши действия и поступки не совпадали. Но именно это и делает мою профессию такой особенной и парадоксальной.

Вдохновлялись ли сериалами про богатых, как "Барвиха", "Богатые тоже плачут", "Миллиарды" для дополнения образа Ирины? Насколько вам близок этот жанр?

Один из самых важных и первостепенных навыков, которым обучаются артисты с самого начала своего творческого пути в каждом театральном институте — это умение быть внимательным. Внимательным ко всему: к жизни, к людям, к их характерам. Я бы сказала, что черпала свое вдохновение для создания образа Ирины из своих личных наблюдений. Но не могу не отметить фильмы и сериалы, которые меня вдохновляли, такие, как "Джеки", "Достать ножи", "Аббатство Даунтон".

Сложно сказать, близок ли какой-то определенный жанр, когда ты актер, и когда ты идешь в эту профессию, чтобы познать многогранность всего. Максимум разнообразий, проявлений своих сторон личности, может где-то потаенных, которые ты редко используешь в своей жизни. Поэтому жанр мелодрамы мне был очень любопытен и интересен, как и многие другие, чтобы попробовать себя в новом образе.

В сериале порядком правят горничные. Любите ли вы убираться дома или предпочитаете делегировать это дело профессионалам? Может поделитесь своим ритуалом или историей.

Убираться... Я до 22 лет жила в одной комнате со своей сестрой. И вот кто поистине "любит" убираться! Для меня навести порядок — это "постараться" положить вещи так, чтобы они не потерялись и меня эта концепция устраивает. Для моей сестры — это оказывается целый ритуал! Как медитация, и таких людей много. На этой почве мы частенько ругались)) Ведь для меня найти вещь в предполагаемом месте, где я бы могла ее оставить — это мой порядок.

Люди, которые занимаются уборкой, работают в клининговых компаниях, для меня в своем роде "философы". Любовь к упорядоченности и стремление к чистоте — эти люди явно знают о жизни больше нас.

Ирине составили конкуренцию Женя (Анна Снаткина), Елена (Алёна Хмельницкая). Как думаете, почему Сергей (Александр Самойленко) выбрал вас?

Сама задаюсь этим вопросом. Почему именно Ирина. Потому что она добрее, моложе, искреннее и воплощает в себе все самые "лучшие качества"? Каждый раз, когда я входила в кадр с Аленой Хмельницкой или Анной Снаткиной у меня захватывало дух, на сколько эти героини (Елена и Женя) масштабны и харизматичны! Ведь "С харизмой не спорят". ("Дождливый день в Нью-Йорке". Вуди Аллен)

И я думала: "Черт! Почему ты с ней развелся?! Она же просто мега крута! Я бы на месте Сергея еще сто раз подумала".

В сериале у вас двое детей, их играют дети Оксаны Самойловой, удалось ли с ними подружиться на площадке? Было ли сложно с ними работать или все получалось легко? Был ли у вас такой опыт ранее и насколько легко вы находите общий язык с детьми?

Я впервые играла маму!! Признаюсь, я с детства не любила игры "Дочки-матери". Мне бы поиграть в футбол, в теннис, потанцевать, вернуться оттуда, где ты испачкаешься грязью, или набьешь шишку. Поэтому от новости, что у моей героини будет двое детей, была немного напугана. Я то на руках маленького ребенка никогда не держала. А тут нужно с ними будет взаимодействовать.

Но после знакомства с Майей и Давидом могу сказать, что это они мне помогли, а не я им. Вроде маленькие дети и ты думаешь, что нужно их направлять, но получилось совсем наоборот. Когда они тебя обнимают и смотрят на тебя, как на маму, называют тебя мамой, берут своей ладошкой тебя за руку, то сразу все становилось легко и получалось само собой. Также хочу сказать спасибо Оксане, она очень помогала!

Сериал про деньги и работу, помните ли вы как потратили свои первые заработанные деньги?

Я люблю дарить подарки. Не могу сказать точно, на что конкретно потратила свои первые заработанные деньги, но большая часть из них точно была потрачена на подарки друзьям и близким.

Серафима, какое у вас самое любимое и романтичное место в Петербурге?

Думаю, что это место, где я выросла. Это загородная часть Петербурга, ближе к Ленобласти. Там есть место, называется "Безымянная высота", а местные жители называют "Холм Славы". И если на него забраться, с одной стороны открывается вид на Неву, где она меняет свое направление, а с другой вид на мой поселок. Каждое лето мы с друзьями там встречаем рассветы.

Фото: Кристина Кипяткова