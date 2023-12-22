Сенаторы одобрили новый порядок взимания сбора за пользование водными биоресурсами

Совет Федерации одобрил новый порядок взимания сбора за пользование водными биоресурсами. Авторами законопроекта выступили группа сенаторов и депутатов, в том числе первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.
В тексте документа отмечается, что оформление налоговых вычетом предприятиям за глубокую переработку рыбы будет упрощено. За вычетом можно будет обратиться по итогам добычи и переработки биоресурсов и применить его при оформлении очередных разрешений. Кроме того, сохранится перенос неиспользованного вычета на следующий год. Сенатор Сергей Митин подчеркнул, что закон вступит в силу через месяц со дня опубликования.
Ранее мы сообщали, что Совфед одобрил денонсацию соглашения о пенсиях сотрудников ОВД стран СНГ.
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