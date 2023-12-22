Совфед одобрил денонсацию соглашения о пенсиях сотрудников ОВД стран СНГ

Документ внес на рассмотрение в парламент глава государства Владимир Путин.

В верхней палате российского парламента на пленарном заседании одобрен закон о денонсации соглашения о порядке пенсионного обеспечения и государственного страхования сотрудников органов внутренних дел стран - участниц СНГ. Напомним, что данное соглашение было подписано от имени Москвы 24 декабря 1993 года в Ашхабаде. Также свою подпись под документов поставили представители таких государств как Азербайджан, Армения, Грузия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. В тексте страны защищали пенсионные права сотрудников ОВД СССР до момента принятия государствами - участниками СНГ собственных законодательных актов по вопросу пенсионного обеспечения этой категории лиц.

В пояснительной записке законодатели отметили, что выплата пенсий тем россиянам, которые переехали на постоянное место жительства в СНГ, будет проводиться в соответствии с утвержденным российским правительством порядком выплаты пенсии лицам, которые выехали за пределы страны. В сопроводительных документах к закону упоминается о том, в настоящее время в государствах - участниках СНГ по теме сформировано национальное законодательство, поэтому денонсированное в РФ соглашение выполнило свою задачу.

Ранее, в январе 2024 года российский президент Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о денонсации соглашения. Днем 23 сентября 2023 года свое участие в соглашении прекратил киевский режим.

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Фото и видео: Telegram / Вместе-РФ