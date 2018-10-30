Семья россиян оставила в Лондоне за пять дней отпуска 1,1 млн рублей

При этом в стоимость проживания в отеле входили только завтраки.

Семья из России в июне провела отпуск за рубежом и потратила за пять дней в Великобритании более миллиона рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip, сообщила "Лента.ру".

Проживание в пятизвездочном отеле британской столицы компания двум взрослым и их ребенку обошлось в 1,1 млн рублей. В бронирование входили только завтраки.

Другая российская семья отправилась в Венецию, где провела четыре дня. Они отдали за отдых в итальянской гостинице с пятью звездами 852 тысячи рублей. А во французской Ницце семье российских туристов за пять суток в люксовой гостинице пришлось заплатить 821 тысячу рублей.

Возглавил топ-5 самых дорогих зарубежных бронирований отдых на Багамах — 644 тысячи рублей за неделю, а в Абу-Даби двое российских туристов отдыхали пять дней за 619 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что россияне могут оформить отпуск на свадьбу.

Фото: Magnific