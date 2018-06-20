Из петербургского детского центра сбежал 16-летний наркоман

Подросток состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, психоневрологическом и наркологическом диспансерах.

В Петербурге из детского центра сбежал "проблемный" семиклассник. В полицию обратился воспитатель. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Со слов 45-летней воспитательницы, мальчик ушел из центра около 12:30 и больше не возвращался

Мальчику 16 лет, он уже много раз уходил из детского центра. Подросток уже состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, психоневрологическом и наркологическом диспансерах. Семиклассника разыскивает полиция.

Ранее на Piter.TV: Воспитательницу из Новосибирска мог приучить к наркотикам муж-зек.

​​​​​​​Фото: Piter.TV