Семак свой удалил пост про недопуск Кокорина на Чемпионат России по футболу

По его словам, информация требует тщательной проверки.

Семак свой удалил пост в Instagram про недопуск Кокорина на Чемпионат России по футболу. Главный тренер "Зенита" заявил, что информация требует проверки.

Прошу прощения за удаленный пост, информация требует более тщательного изучения и проверки написал он

Ранее Семак заявил, что РФС отказал в регистрации Александра Кокорина для участия в Чемпионате России по футболу. Тренер достаточно эмоционально высказал свое мнение. Однако, пост был удален спустя пару минут.

Ранее мы сообщали о том, что в "Зените" провели медицинский осмотр Кокорина.

Фото:sergey_bogdanovich_semak / Instagram