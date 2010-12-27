Семак свой удалил пост про недопуск Кокорина на Чемпионат России по футболу

Семак свой удалил пост в Instagram про недопуск Кокорина на Чемпионат России по футболу. Главный тренер "Зенита" заявил, что информация требует проверки.
Прошу прощения за удаленный пост, информация требует более тщательного изучения и проверки
написал он
Ранее Семак заявил, что РФС отказал в регистрации Александра Кокорина для участия в Чемпионате России по футболу. Тренер достаточно эмоционально высказал свое мнение. Однако, пост был удален спустя пару минут.
Ранее мы сообщали о том, что в "Зените" провели медицинский осмотр Кокорина.
Фото:sergey_bogdanovich_semak / Instagram
Обсуждение ( 0 )