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Семак свой удалил пост про недопуск Кокорина на Чемпионат России по футболу
Сегодня, 17:15
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IRINA_CHALKINA

Семак свой удалил пост про недопуск Кокорина на Чемпионат России по футболу

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По его словам, информация требует тщательной проверки. 

Семак свой удалил пост в Instagram про недопуск Кокорина на Чемпионат России по футболу. Главный тренер "Зенита" заявил, что информация требует проверки.

Прошу прощения за удаленный пост, информация требует более тщательного изучения и проверки

написал он

Ранее Семак заявил, что РФС отказал в регистрации Александра Кокорина для участия в Чемпионате России по футболу. Тренер достаточно эмоционально высказал свое мнение. Однако, пост был удален спустя пару минут. 

Ранее мы сообщали о том, что в "Зените" провели медицинский осмотр Кокорина.

Фото:sergey_bogdanovich_semak / Instagram

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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