Семак: в матче с "Фенербахче" пенальти должен был забить Дзюба

Тренер "Зенита" рассказал о проблемах во время матча с турками.

Главный тренер петербургской футбольной команды "Зенит" Сергей Семак рассказал, что до встречи с "Фенербахче" было решено, что пенальти следует забивать Дзюбе. Однако, Роберт Мак вызвался выполнить эту роль, взяв ответственность на себя.

есть те, кто в случае неважного состояния (Артема Дзюбы), неуверенности или других причин, могут его заменить. Одним из таких был Роберт. Взял на себя ответственность, но, к сожалению, не забил прокомментировал неудачное пенальти Семак

Также специалист добавил, что встреча с турками была для "сине-бело-голубых" сложной, но соперника такого уровня спортсмены и ждали. Также тренер напомнил, что "зенитовцы" вышли на поле после двухмесячной паузы.

Наши же аналогичные моменты в виде пенальти и других стандартов мы не использовали. Победил тот, кто смог забить. Но мы понимали, что это двухраундовое противостояние. Ничего не потеряно, все будет решаться у нас, в Петербурге добавил спикер

Напомним, что Северная столица проиграла в Стамбуле "Фенербахче" со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет в Петербурге 21 февраля.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"