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Семья 11-летнего Салмона Мадумарова собиралась уехать из России через три дня после убийства
Сегодня, 7:47
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lesjasap
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Семья 11-летнего Салмона Мадумарова собиралась уехать из России через три дня после убийства

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К моменту исчезновения сына, мать с затем была готова покинуть Россию.

Соседи семьи из Киргизии, членов которых обвиняют в убийстве 11-летнего Салмона Мадумарова, через три дня должны были покинуть Петербург и вернуться на Родину. Представители местной диаспоры утверждают, что у подозреваемых были куплены билеты на самолет.
 
Также петербуржцы, которые живи рядом с задержанными отмечают, что мать и ее зять ничем не отличались от обычных людей. Они жили с четырьмя детьми в съемной квартире. Отец работал водителем в течение нескольких лет. Мать перебралась в Северную столицу несколько месяцев назад. Свидетель, сотрудничающий со следствием рассказал, что к моменту пропажи мальчика у подозреваемых были билеты на 29 января. Напомним, что школьник пропал 26-го числа.
 
Ранее Piter.tv писал о подробностях ареста матери ребенка и зятя, который сознался в преступлении. Вчера тело убитого мальчика нашли за станцией метро “Купчино”.
 
Злоумышленника соседи описывают как тихого и непримечательного молодого человека. Ему 20 лет и он является мужем старшей дочери. В Северной столице он подрабатывал в службе такси. 
Теги: киргизия , мигранты , салмон мадумаров , семья , убийство , школьник
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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