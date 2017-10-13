Семья 11-летнего Салмона Мадумарова собиралась уехать из России через три дня после убийства

К моменту исчезновения сына, мать с затем была готова покинуть Россию.

Соседи семьи из Киргизии, членов которых обвиняют в убийстве 11-летнего Салмона Мадумарова, через три дня должны были покинуть Петербург и вернуться на Родину. Представители местной диаспоры утверждают, что у подозреваемых были куплены билеты на самолет.

Также петербуржцы, которые живи рядом с задержанными отмечают, что мать и ее зять ничем не отличались от обычных людей. Они жили с четырьмя детьми в съемной квартире. Отец работал водителем в течение нескольких лет. Мать перебралась в Северную столицу несколько месяцев назад. Свидетель, сотрудничающий со следствием рассказал, что к моменту пропажи мальчика у подозреваемых были билеты на 29 января. Напомним, что школьник пропал 26-го числа.

Злоумышленника соседи описывают как тихого и непримечательного молодого человека. Ему 20 лет и он является мужем старшей дочери. В Северной столице он подрабатывал в службе такси.