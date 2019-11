Всего в рейтинге 17 заведений из России.

В пятницу, 29 ноября, стало известно о том, что сразу семь петербургских заведений вошли в гид Discovery рейтинга The World"s 50 Best Restaurants. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Discovery отметил в гиде такие петербургские заведения, как ресторан "Кококо" Матильды Шнуровой, Duo, Bourgeois Bohemians и другие. Кроме того, бар El Copitas был включён не только в рейтинга The World"s 50 Best Restaurants, но и в The World"s 50 Bars. Отмечается, что это единственный бар в России, который попал в звездный рейтинг.

Всего в рейтинге 17 заведений из России. Известно, что 10 из них находятся в Москве.

Фото:pixabay