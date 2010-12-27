Показ состоится в рамках Дней Эрмитажа.

В пятницу, 29 ноября, стало известно о том, что на Дворцовой площади бесплатно покажут фильм Яна Фабра. Об этом сообщается на страничке Эрмитажа в Instagram.

Показ состоится в рамках Дней Эрмитажа. Фильм бельгийского художника Яна Фабра "Любовь — высшая сила" покажут 7 декабря. Киноленту будут крутить весь день. Отмечается, что этот перформанс стал ключевым эпизодом выставки "Ян Фабр: Рыцарь отчаяния — воин красоты", которая проходила в 2016 году.

Показ начинается в 10:00 по Московскому времени.

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Фото:pixabay