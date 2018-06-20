Семь игроков "СКА" начнут подготовку к ЧМ составе сборной России

В начале следующей недели сборная России по хоккею начнет подготовку к предстоящему Чемпионату мира по хоккею в Братиславе. На сайте Федерация хоккея России опубликован предварительный состав национальной команды, куда вошли семь игроков петербургского СКА.
Команду с Невы в сборной будут представлять защитники Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, а также нападающие Никита Гусев, Сергей Плотников, Наиль Якупов, Александр Барабанов.
Помимо армейцев подготовку к ЧМ-2019 начнут восемь игроков из НХЛ, включая экс-нападающего "СКА" Илью Ковальчука, а также пятеро хоккеистов "Салавата Юлаева".
Возглавлять тренерский штаб сборной России на предстоящем первенстве будет главный тренер "СКА" Илья Воробьев. Чемпионат мира по хоккею состоится с 10 по 26 мая.
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Фото: ХК "СКА"
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