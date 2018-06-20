Семь игроков "СКА" начнут подготовку к ЧМ составе сборной России

Чемпионат мира по хоккею состоится с 10 по 26 мая.

В начале следующей недели сборная России по хоккею начнет подготовку к предстоящему Чемпионату мира по хоккею в Братиславе. На сайте Федерация хоккея России опубликован предварительный состав национальной команды, куда вошли семь игроков петербургского СКА.

Команду с Невы в сборной будут представлять защитники Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, а также нападающие Никита Гусев, Сергей Плотников, Наиль Якупов, Александр Барабанов.

Помимо армейцев подготовку к ЧМ-2019 начнут восемь игроков из НХЛ, включая экс-нападающего "СКА" Илью Ковальчука, а также пятеро хоккеистов "Салавата Юлаева".

Возглавлять тренерский штаб сборной России на предстоящем первенстве будет главный тренер "СКА" Илья Воробьев. Чемпионат мира по хоккею состоится с 10 по 26 мая.

Ранее на Piter.TV: Бывший тренер "СКА" возглавит "Спратак"

Фото: ХК "СКА"