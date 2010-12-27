Село Винницы заняло третье место на всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика"

В селе Винницы более тридцати лет проводится вепсский праздник «Древо жизни», который стал брендом Ленинградской области.

Винницкое сельское поселение Подпорожского района Ленинградской области заняло третье призовое место на всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне".

В селе Винницы более тридцати лет проводится вепсский праздник "Древо жизни", который стал брендом Ленинградской области.



Как сообщается на интернет-сайте Федерального агентства по делам национальностей, конкурсной комиссией было рассмотрено 168 заявок из 58 субъектов Российской Федерации. Это на 70% больше, чем год назад. 22 субъекта в 2019 году приняли участие в конкурсе по данной номинации впервые.



Среди городских округов и городских поселений победу одержал Ижевск (Удмуртская Республика). Второе место присуждено Горно-Алтайску (Республика Алтай), третье — Ставрополю. Среди сельских поселений первое место заняло Зимовниковское сельское поселение (Ростовская область), второе — Козловское сельское поселение (Тверская область), третье —Винницкое сельское поселение (Ленинградская область).



"Мы должны поддержать эти инициативы не только, как говорится, добрым словом и хорошим пиаром, но и рублем, — заметил председатель федеральной конкурсной комиссии Виталий Мутко. — Поэтому сегодня распределим денежные премии между муниципалитетами-победителями Всероссийского конкурса".



Денежные премии победителям составляют от 480 тысяч до 3,8 млн рублей.

Муниципальные образования, представившие интересные наработки и успешные практики и оказавшиеся буквально в шаге от победы, получат благодарственные письма Федерального агентства по делам национальностей.



Ежегодный Всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" проводится с 2017 года. Конкурс призван обобщить и распространить наиболее успешный опыт муниципального управления, создать дополнительные стимулы для социально-экономического развития муниципальных образований.

Источник: пресс-служба ЛО