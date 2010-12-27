Село Винницы заняло третье место на всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика"

Винницкое сельское поселение Подпорожского района Ленинградской области заняло третье призовое место на всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне".
В селе Винницы более тридцати лет проводится вепсский праздник "Древо жизни", который стал брендом Ленинградской области.
Как сообщается на интернет-сайте Федерального агентства по делам национальностей, конкурсной комиссией было рассмотрено 168 заявок из 58 субъектов Российской Федерации. Это на 70% больше, чем год назад. 22 субъекта в 2019 году приняли участие в конкурсе по данной номинации впервые.
Среди городских округов и городских поселений победу одержал Ижевск (Удмуртская Республика). Второе место присуждено Горно-Алтайску (Республика Алтай), третье — Ставрополю. Среди сельских поселений первое место заняло Зимовниковское сельское поселение (Ростовская область), второе — Козловское сельское поселение (Тверская область), третье —Винницкое сельское поселение (Ленинградская область).
"Мы должны поддержать эти инициативы не только, как говорится, добрым словом и хорошим пиаром, но и рублем, — заметил председатель федеральной конкурсной комиссии Виталий Мутко. — Поэтому сегодня распределим денежные премии между муниципалитетами-победителями Всероссийского конкурса".
Денежные премии победителям составляют от 480 тысяч до 3,8 млн рублей.
Муниципальные образования, представившие интересные наработки и успешные практики и оказавшиеся буквально в шаге от победы, получат благодарственные письма Федерального агентства по делам национальностей.
Ежегодный Всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" проводится с 2017 года. Конкурс призван обобщить и распространить наиболее успешный опыт муниципального управления, создать дополнительные стимулы для социально-экономического развития муниципальных образований.
Источник: пресс-служба ЛО
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