Сельхозпредприятиями Ленобласти собрано 133 тыс. тонн зерновых культур

При этом уборочная кампания продолжается, аграриям региона предстоит еще убрать зерно с 10% площадей.

Сельхозпредприятиями региона собрано 133 тыс. тонн зерновых культур при плане в 131,8 тысяч тонн.

Средняя урожайность составляет 39,2 ц/га, что почти на 40% выше, чем в среднем по России. При этом уборочная кампания продолжается, аграриям региона предстоит еще убрать зерно с 10% площадей.

"В нашем регионе выращивается фуражное зерно. Оно позволяет обеспечить кормами собственного производства скот, а значит уменьшить себестоимость молока, мяса, яиц, повысить эффективность сельскохозяйственного производства. Хорошие урожаи зерновых – это залог стабильности на продовольственном рынке региона", – подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному комплексу Олег Малащенко.

В Ленинградской области также полным ходом идет уборка картофеля и овощей. На сегодняшний день картофеля собрано 27,6 тыс. тонн с площади 1032 га (48% к плану), урожайность 268 ц/га, на 10% выше, чем в прошлом году.

Овощей собрано 21,1 тыс. тонн с площади в 585 га (34% к плану), урожайность составляет 360 ц/га (+8% к 2018 году).

Для сытой зимовки сельскохозяйственных животных заготовлено 376 тыс. тонн кормов – 93% к плану.

Уборочная кампания продолжается.

Источник: пресс-служба ЛО