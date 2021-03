Артистка предпримет последнюю попытку изменить стиль в новом релизе.

Американская исполнительница Селена Гомес решила завершить музыкальную карьеру. Об этом 28-летняя звезда сообщила в интервью телеканалу Vogue. Артистка заявила, что многим нравятся ее песни, за что она благодарна поклонникам. Однако свой последний альбом она планирует выпустить совершенно другим. Гомес добавила, что он станет последней попыткой изменить свой стиль звучания.

Сложно продолжать заниматься этим, когда тебя не воспринимают всерьез. Иногда я думаю: а в чем смысл? Почему я продолжаю? Селена Гомес, артистка

Гомес заметила, что своей лучшем композицией считает трек Lose You to Love Me, хотя эта песня нравится далеко не всем фанатам ее творчества.

Напомним, что дебютный альбом Kiss & Tell певица выпустила в 2009 году. Позже она записала еще три сольных альбома, а также два релиза в составе команды Selena Gomez & the Scene.

