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Криштиану Роналду стал самым популярным в Instagram
Сегодня, 13:16
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Rybka123
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Криштиану Роналду стал самым популярным в Instagram

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Футболист стал первым среди мужчин, чей профиль в Instagram перешагнул отметку в 100 миллионов.

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал самой популярной персоной в Instagram по числу подписчиков. На португальского форварда в данный момент подписано 144 миллиона 454 тысячи пользователей. Таким образом он обошел актрису и певицу Селену Гомес, на профиль которой подписано на 90 тысяч людей меньше. 

Отметим, что Криштиану Роналду стал первым среди мужчин, чей профиль в Instagram перешагнул отметку в 100 миллионов подписчиков. По стоимости рекламного поста португалец занимает третье место среди всех звезд. 



В этом сезоне игрок перебрался из мадридского "Реала" в "Ювентус" за 117 миллионов евро. За туринцев он провел 12 матчей, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.

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Фото: инстаграм Криштиану Роналду, Emilio Andreoli/Getty Images

Теги: instagram , криштиану роналду , селена гомес
Категории: Лента новостей Спорт Футбол в России и Европе

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