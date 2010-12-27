Криштиану Роналду стал самым популярным в Instagram

Футболист стал первым среди мужчин, чей профиль в Instagram перешагнул отметку в 100 миллионов.

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал самой популярной персоной в Instagram по числу подписчиков. На португальского форварда в данный момент подписано 144 миллиона 454 тысячи пользователей. Таким образом он обошел актрису и певицу Селену Гомес, на профиль которой подписано на 90 тысяч людей меньше.



Отметим, что Криштиану Роналду стал первым среди мужчин, чей профиль в Instagram перешагнул отметку в 100 миллионов подписчиков. По стоимости рекламного поста португалец занимает третье место среди всех звезд.





В этом сезоне игрок перебрался из мадридского "Реала" в "Ювентус" за 117 миллионов евро. За туринцев он провел 12 матчей, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.



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Фото: инстаграм Криштиану Роналду, Emilio Andreoli/Getty Images