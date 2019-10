В сети появился новый клип Селены Гомес, снятый на IPhone

Многие из подписчиков Селены Гомес в Instagram решили, что песня посвящена экс-избраннику певицы — музыканту Джастину Биберу.

В среду, 23 октября, в сети появился новый клип Селена Гомес "на песню Lose You To Love Me". Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале певицы.

Как оказалось, новый клип полностью снят на IPhone.

Спасибо вам всем за то, что вы находитесь рядом со мной во время взлетов и падений. Я не смогла бы сделать это без вас всех... сказано в сообщении

Многие из подписчиков Селены Гомес в Instagram решили, что песня посвящена экс-избраннику певицы — музыканту Джастину Биберу. Гомес пока никак не прокомментировала эти догадки.

Новый клип певицы менее чем за сутки набрал более 3,5 миллиона просмотров.

Видео:Selena Gomez/YouTube