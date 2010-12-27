Сегодня во Всеволожском районе откроется вейк парк

Сегодня, 20 июля, в 12.00 состоится торжественное открытие вейк парка "Коркино Вейк" (Ленинградская область, Всеволожский район, 12 км Мурманского шоссе, парк-отель "Коркино Lake"). Об этом сообщает пресс-служба правительства и губернатора Ленинградской области.
По словам организаторов, сегодня на открытии будут присутствовать важные гости и СМИ. Завтра же, 21 июля, в гости ждут всех желающих.
Сегодня будет фуршет, показательные выступления профессиональных райдеров и возможность попробовать прокатиться. Завтра будут заезды в костюмах, барбекю, прокат SUP бордов, барахолка снаряжения.
Карина Литвинчик, директор вейк парка "Коркино Вейк"
Вейкбординг — молодой и набирающий популярность вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Вейкбординг имеет сходство со сноубордом, скейтбордом и сёрфингом.
Фото: Коркино Вейк Парк | Korkino Wake Park/ ВК