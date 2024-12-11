  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Коркино рецидивист убил своего соседа в пьяном конфликте
Сегодня, 10:24
139
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Коркино рецидивист убил своего соседа в пьяном конфликте

0 0

Прибывшим участковым в частном доме в этой деревне был задержан 34-летний хозяин, нигде не работающий и ранее неоднократно судимый.

Участковым уполномоченным полиции Тосненского района задержан житель деревни Коркино, убивший своего соседа в пьяном конфликте.

По данным МВД, 5 февраля в 16:30 в полицию Тосненского района поступило сообщение о том, что в деревне Коркино у мужчины ножевое ранение.

Прибывшим участковым в частном доме в этой деревне был задержан 34-летний хозяин, нигде не работающий и ранее неоднократно судимый. Установлено, что у задержанного произошел пьяный конфликт с 45-летним соседом, в результате которого он нанес удар ножом в спину своему обидчику.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство).

Фото: Piter.tv

Теги: коркино, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии