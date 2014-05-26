От Петербурга до Владивостока: стартует книжная экспедиция «Книжные маяки России»

Из Петербурга отправится настоящий книжный караван, наполненный бесценными литературными сокровищами и палитрой ярких мировых персонажей. Задействовано будет 10 регионов России.

Свет ярких литературных историй озарит маршрут от Северной столицы до дальних просторов Востока. В четверг, 3 августа, открывается фантастическое литературное событие – "Книжные маяки России". Об этом сообщили в пресс-службе ЗакСа Петербурга.

Все любители чтения с нетерпением ждут начала этой грандиозной книжной экспедиции, которая обещает объединить более 10 регионов страны.

Путешественники-писатели и издатели будут делиться своими уникальными опытами, встречаться с поклонниками литературы и проводить захватывающие круглые столы по различным литературным темам.

Главной целью экспедиции является популяризация чтения, распространение культуры слова и содействие развитию литературных талантов в различных уголках России.

Книжный поезд сделает остановки во множестве городов и деревень, чтобы дарить знания и вдохновение каждому желающему.

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