"СКА" и "ЦСКА" откроют полуфинальные серии Кубка Гагарина

По мнению специалистов москвичи выйдет на лед в качестве фаворитов.

В четверг, 28 марта в Москве пройдет первый матч полуфинала Кубка Гагарина между клубами "СКА" и "ЦСКА". Поединок начнется в 19:30 по московскому времени.

Армейцы будут бороться за выход в финал кубка в серии до четырех побед. Первый матч пройдет сегодня, затем клубы сыграют 30 марта, 1 и 3 апреля, а также в случае необходимости сразятся 5, 7 и 9 апреля. Отметим, что по мнению специалистов москвичи выйдет на лед в качестве фаворитов. В рамках регулярного сезона 18/19 армейцы встречались четыре раза. Во всех матчах "СКА" уступил.

Во второй паре встретятся "Авангард" и "Салават Юлаев". Первый матч пройдет 29 марта, затем клубы сыграют 31 числа, 2 и 4 апреля, а также в случае необходимости сразятся 6, 8 и 10 апреля

Ранее на Piter.TV: Президент "Зенита" готов дать Кокорину шанс исправиться

Фото: СКА / официальный сайт.