Глава "Роснефти" рассказал о проблемах ЕС в сфере энергетики.

Европа стала полностью зависимой от поставок энергоресурсов из США после отказа от российского природного газа и в отсутствия альтернативных источников сжиженного природного газа (СПГ). Соответствующее заявление в рамках выступления на профильной сессии с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" Петербургского международного экономического форума в 2023 году сделал глава "Роснефти" Игорь Сечин.

В результате отказа от российского газа и отсутствия других источников СПГ важным последствием стала полная зависимость европейской энергетики от поставок энергоресурсов из США. По сути европейская политика диверсификации источников поставок газа потерпела полный крах. Игорь Сечин, глава "Ронефти"

Эксперт пояснил, что до западного санкционного давления Россия поставляла в Европу 160 миллиардов кубометров природного газа ежегодно, а в 2022 году американские представители смогли нарастить поставки только до уровня 70 миллиардов кубометров газа. Из-за роста денежных трат в ЕС пришлось закрыть ряд энергоемких производств. В частности, в декабре прошло года производство химической продукции упало на 18%, выпуск чугуна и стали ‍- на 17% к декабрю 2021 года.При этом снижение потребления привело к падению стоимости на газ, но его потребление так и не восстановилось.

Сечин призвал срочно искать альтернативу теряющему позиции доллару.

Фото и видео: ПМЭФ-2023