Сечин заявил о планах вакцинировать почти всех сотрудников "Роснефти"

Вакцину будут ставить тем работникам, которым дал одобрение лечащий врач.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил о планах вакцинировать против коронавируса почти всех сотрудников компании. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам встречи Сечина и президента России и Владимира Путина.

Надеемся, в марте уже практически все 100% сотрудников. Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Он отметил, что вакцину будут ставить тем работникам, которым дал одобрение лечащий врач. Сечин рассказал, что "Роснефть" обратилась в Минздрав с просьбой зарезервировать для компании вакцин на 300 тысяч человек. По его словам, предприятие находится в контакте с вице-премьером Татьяной Голиковой, которая курирует здравоохранение и социальную сферу.

Ранее Сечин доложил Путину о ходе реализации заказов на верфи "Звезда".

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