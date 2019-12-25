Сечин заявил, что рост цен на газ может повысить спрос на нефть на 1 млн баррелей в сутки

Цены на газ в этом сезоне достигали 2 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил на XIV Евразийском экономическом форуме, что рост цен на природный газ может увеличить спрос на нефть на 1 млн баррелей в сутки. По его словам, уже сейчас закладываются в цены риски дефицита поставок нефти и газа.

Сечин подчеркнул, что ожидаемый дополнительный спрос на нефть в результате газового кризиса сильнее разогреет нефтяные цены.

Отметим, что в этом сезоне цены на газ достигали 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Однако фьючерс на ноябрь 28 октября торгуется на уровне тысячи долларов за тысячу кубометров.

Сечин отметил, что для минимизации рисков нужно регистрировать долгосрочные контракты. По словам топ-менеджера, к концу подходит эпоха относительно низких цен на энергию. Причиной является сокращение инвестиций в нефтяные проекты.

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Фото: kremlin.ru