Сечин заявил об окончании эпохи самых низких процентных ставок

Глава "Роснефти" оценил работу ФРС США.

Эпоха самых низких за 5 000 лет процентных ставок закончилась. Соответствующее заявление в рамках выступления на профильной сессии с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" Петербургского международного экономического форума в 2023 году сделал глава "Роснефти" Игорь Сечин. Чиновник напомнил коллегам на мероприятии о том, что американская Федеральная резервная система приступила к их стремительному повышению.

...Чтобы сдержать инфляцию, которая стала результатом раздувания пузыря ликвидности за последнее десятилетие и самых низких процентных ставок за 5 000 лет развития цивилизации с начала бронзового века. Игор Сечин, глава "Роснефти"

Сечин призвал не увеличивать налоги для нефтяников из-за выпадения газовых доходов России.

Фото и видео: ПМЭФ-2023