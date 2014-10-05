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Сечин заявил об окончании эпохи самых низких процентных ставок

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Глава "Роснефти" оценил работу ФРС США.

 Эпоха самых низких за 5 000 лет процентных ставок закончилась. Соответствующее заявление в рамках выступления на профильной сессии с докладом  "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" Петербургского международного экономического форума в 2023 году сделал глава "Роснефти" Игорь Сечин.  Чиновник напомнил коллегам на мероприятии о том, что американская Федеральная резервная система приступила к их стремительному повышению.

...Чтобы сдержать инфляцию, которая стала результатом раздувания пузыря ликвидности за последнее десятилетие и самых низких процентных ставок за 5 000 лет развития цивилизации с начала бронзового века.

Игор Сечин, глава "Роснефти"

Сечин призвал не увеличивать налоги для нефтяников из-за выпадения газовых доходов России.

Фото и  видео: ПМЭФ-2023

Теги: игорь сечин, пмэф-2023, процентная ставка, роснефть, фрс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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