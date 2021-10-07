Сечин предлагает реализовать пилот по экспорту 10 млрд куб. м газа из ресурсов "Роснефти"

Игорь Сечин назвал две причины, по которой России необходимо реализовать проект.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин предложил президенту Владимиру Путину реализовать пилотный проект по экспорту 10 млрд кубометров газа из ресурсов компании. По мнению специалиста такое решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке. Инициативой предприниматель поделился на совещании при главе государства, посвященному развитию энергетики.

Одним из предложений по стабилизации ситуации на рынке европейского газа могло бы стать разрешение на реализацию пилотного проекта по экспорту 10 млрд куб. м газа из ресурсов "Роснефти". Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Эксперт подчеркнул, что ранее президент России давал чиновникам соответствующее поручение. Однако именно сейчас проект имеет большое значение и актуальность не только с точки зрения стабилизации энергетической обстановки, но и ради формирования дополнительных доходов для федерального бюджета.

Сечин рассказал о спорах с Минфином.

Фото и видео: Youtube/Россия 24