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Глава "Роснефти" рассказал о спорах с Минфином
Сегодня, 7:43
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Глава "Роснефти" рассказал о спорах с Минфином

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Игорь Сечин рассказал о продвижении проекта "ВНК".

Глава "Роснефти" Сечин рассказал о спорах с Минфином. По информации от Игоря Сечина, на данный момент компания не может договориться в вопросе целесообразности мер поддержки по "Восточной нефтехимической компании". Такой информацией предприниматель поделился с президентом Владимиром Путиным на совещании, посвященному вопросам развития энергетики. Спикер уточнил, что работа по данному направлению продолжается.

Мы вам докладывали о возможности реализовать проект по дальневосточному НПЗ. К сожалению, договориться с по экономически целесообразному режиму, который бы обеспечивал возвратность на вложенный капитал нам не удается.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Игорь Сечин попросил главу страны расширить расширить действие закона о стимулировании денежных вложений в проекты переработки этана и сжиженного углеводородного газа. Проектам с сырьем нафта предоставляется обратный акциз.

Сечин на ПМЭФ предрек появление новых игроков на нефтяном рынке.

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Теги: восточная нефтехимическая компания, игорь сечин, минфин, роснефть
Категории: Тема дня, Новости России, Лента новостей,

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