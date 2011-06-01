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Сечин на ПМЭФ предрек появление новых игроков на нефтяном рынке
5 июня, 22:30
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ElzaRada12 Добавить в Яндекс.Новости

Сечин на ПМЭФ предрек появление новых игроков на нефтяном рынке

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Глава Роснефти Игорь Сечин выступил на энергетической панели "Трансформация мировой энергетики" в рамках Петербургского международного экономического форума.

По словам Сечина, на российском нефтегазовом рынке в ближайшее время ожидается появление новых игроков, рост средних компаний и консолидацию в отрасти в целом. 

Российская нефтегазовая отрасль, как и мировая, в данный момент изменяется из-за пандемии коронавируса. Влияет на нее и усиление регулирования в добыче, действия соглашения ОПЕК+ о сокращении производства, сдерживания цен в рознице и увеличения доли выработанных месторождений в Западной Сибири, сказал Сечин на ПМЭФ.

Глава Роснефти добавтл, что ряд европейских компаний ставит цели по превращению из нефтегазовых в диверсифицированные энергетические.

Ранее Сечин раскрыл среднюю зарплату сотрудников Роснефти.

Фото: Pixabay

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Категории: Новости России, Новости СПб, Лента новостей,

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