Сечин на ПМЭФ предрек появление новых игроков на нефтяном рынке

Глава Роснефти Игорь Сечин выступил на энергетической панели "Трансформация мировой энергетики" в рамках Петербургского международного экономического форума.

По словам Сечина, на российском нефтегазовом рынке в ближайшее время ожидается появление новых игроков, рост средних компаний и консолидацию в отрасти в целом.

Российская нефтегазовая отрасль, как и мировая, в данный момент изменяется из-за пандемии коронавируса. Влияет на нее и усиление регулирования в добыче, действия соглашения ОПЕК+ о сокращении производства, сдерживания цен в рознице и увеличения доли выработанных месторождений в Западной Сибири, сказал Сечин на ПМЭФ.

Глава Роснефти добавтл, что ряд европейских компаний ставит цели по превращению из нефтегазовых в диверсифицированные энергетические.

Ранее Сечин раскрыл среднюю зарплату сотрудников Роснефти.

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