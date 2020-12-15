Сечин назвал среднюю зарплату сотрудников "Роснефти"

Он также уточнил, что уровень зарплаты зависит от квалификации работников.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин назвал среднюю зарплату сотрудников компании. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам встречи Сечина и президента России Владимира Путина.

Средняя зарплата, по словам Сечина, превышает 80 тысяч рублей. Он также уточнил, что уровень заработной платы зависит от квалификации работников.

Те, кто работает, они зарабатывают очень прилично. Буровики высоких разрядов, профессиональные менеджеры, сотрудники, которые имеют высокие квалификации. Они держатся за работу, и у нас текучесть очень низкая. Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Ранее Сечин заявил о планах вакцинировать почти всех сотрудников "Роснефти".

Видео: YouTube / Россия 24