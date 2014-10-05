Глава "Роснефти" оценил глобальные запасы нефти.

Потенциал долгосрочного роста добычи нефти существует только у некоторых стран ОПЕК и России, чья ресурсная база по новым проектам сопоставима со всей перспективной мировой добычей. Соответствующее заявление в рамках выступления на профильной сессии с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" Петербургского международного экономического форума в 2023 году сделал глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Потенциал долгосрочного роста добычи жидких углеводородов в мире фактически имеется только у некоторых стран ОПЕК, а также у России, где ресурсная база новых проектов сопоставима с ресурсной базой всех новых регионов перспективной добычи в мире. Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Эксперт пояснил участникам мероприятия, что несмотря на рекордную обеспеченность стран Ближнего Востока запасами нефти, перед альянсом и миром в ближайфшие годы остро встанет вопрос по дефициту производственных мощностей по добыче этого ресурса. В это время страны-члены не смогут удовлетворить растущий на планете спрос на нефть. Сейчас запасов Саудовской Аравии и ОАЭ хватит на 70 лет, Кувейта и Ирака - примерно на 100 лет.

Сечин: дальнейший рост процентных ставок вызовет новую волну банкротств банков в США.

Фото и видео: ПМЭФ-2023