Сечин: дальнейший рост процентных ставок вызовет новую волну банкротств банков в США

Глава "Роснефти" рассказал о борьбе с инфляцией в США.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин прогнозирует волну новых банкротств банков на территории США при дальнейшем росте процентных ставок, так как проблемы в стране продолжают испытывать около 700-800 региональных кредитных организаций. Соответствующее заявление в рамках выступления на профильной сессии с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" Петербургского международного экономического форума в 2023 году сделал эксперт.

"Несмотря на видимое затишье, проблемы в банковской системе США никуда не делись, и региональные банки продолжают испытывать проблемы - порядка 700-800 банков испытывают проблемы с активами и капиталом. <...> Дальнейший рост процентных ставок вызовет новую волну банкротств. Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Специалист заметил, что для США эпоха низких процентных ставок в США закончилась, а Федеральная резервная система Америки приступила к стремительному повышению показателей для сдерживания уровня инфляции. Сечин отметил, что монетарные власти в Вашингтоне США способны купировать эти проблемы, однако это ограничивает возможности борьбы с инфляцией. Эксперт напомнил, что соглашение о временной отмене потолка госдолга США означает, что Федеральное казначейство США займет на рынке порядка двух триллионов долларов уже в этом году. Это решение может вызвать новый отток депозитов, так как денежные средства будут вложены в новый долг страны. Это еще негативнее скажется на американском банковском кризисе.

Сечин назвал неизбежным рост мировых цен на нефть из-за нехватки инвестиций.

Фото и видео: ПМЭФ-2023