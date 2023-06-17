Сечин назвал неизбежным рост мировых цен на нефть из-за нехватки инвестиций

Глава "Роснефти" рассказал о том, что спрос могут удовлетворить только члены ОПЕК и РФ.

Мировые цены на нефть вырастут на фоне дефицита ресурсов на рынке из-за нехватки инвестиций. Соответствующее заявление в рамках выступления на профильной сессии с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" Петербургского международного экономического форума в 2023 году сделал глава "Роснефти" Игорь Сечин. Эксперт подчеркнул, что СА заинтересована в стабильности глобального рынка, а также устранении спекулятивной волатильности, сохранении стоимости нефти на уровне $80 за баррель.

Недоинвестирование с неизбежностью создаст дефицит на рынке, что приведет к росту цен на нефть. Это отмечает и Саудовская Аравия, которая заявила о новом сокращении добычи, уже третьем за период действия соглашения (ОПЕК+). Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Эксперт добавил, что спрос на нефть продолжает расти. В 2023 году показатель увеличился на 2,4 миллиона баррелей в сутки (б/с) до рекордных 102 млн б/с. Однако в долгосрочной перспективе рост добычи могут обеспечить лишь Россия и некоторые страны альянса ОПЕК.

Сечин заявил о полной зависимости Европы от энергоресурсов США после отказа от газа из РФ.

Фото и видео: ПМЭФ-2023