Глава "Роснефти" рассказал о негативных последствиях для Евросоюза от антироссийских санкций.

Исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин рассказал о том, что страны Евросоюз в 2022 году потратит один триллион евро на защиту потребителей от своих санкций против России. На текущий момент эти средства оцениваются в более чем 500 миллиардов евро. Соответствующей статистикой чиновник поделился в рамках доклада в Баку, оглашенного в рамках XV Веронского Евразийского экономического форума. Игорь Сечин подчеркнул, что европейский регион потерял возможность диверсификации энергетических ресурсов, свою субъектность. В России считают ЕС первоочередной жертвой политики США.

Затраты Евросоюза на защиту от собственных антироссийских санкций к концу года достигнут €1 трлн... Как результат - отток капитала и промышленных предприятий, перенаправляющих деятельность в США, где условия более предпочтительные. Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Эксперт добавил, что потребительская инфляция в Германии и в среднем по европейской зоне составляет почти 11%. При этом промышленный рост инфляции, согласно данных местного Федерального статистического ведомства Германии, составляет 45,8%. Этот показатель по индексу от производителей является абсолютным историческим рекордом с 1949 года.

Сечин: иена, фунт и евро могут "сгореть в пламени кризиса" ради спасения доллара.

Фото и видео: Венский Евразийский экономический форум-2022