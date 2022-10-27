Сечин: иена, фунт и евро могут "сгореть в пламени кризиса" ради спасения доллара

Глава "Роснефти" назвал иностранные валюты, которые поддерживают финансы США.

Исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин уверен в том, что японская иена, британский фунт и евро могут "сгореть в пламени кризиса" ради спасения американского доллара. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе доклада в Баку, выступая на заседании XV Веронского Евразийского экономического форума. В России уверены в том, что данные национальные валюты больше всего страдают от проводимой властями США политики Федеральной резервной системы (ФРС).

На сегодня эффективно пользоваться этим ресурсом, включая манипулирование долларом им лучше всего удается по отношению к своим союзникам. Например, сегодня от политики ФРС больше всего страдают иена, фунт и евро. Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Эксперт полагает, что тот финансовый ресурс, который получили США, как эмитент мировой валюты, заканчивается. Эффективность этой валюты снижается, насмотря на продолжение ее использования в мире.

Сечин: власти США нацелены устранить потребление ископаемого топлива в течение пяти лет.

Фото и видео: Венский Евразийский экономический форум-2022

