Сценарист "Джона Уика" работает над экранизацией двух видеоигр

Речь идет об играх My Friend Pedro и Bendy and the Ink Machine.

Сценарист серии фильмов "Джон Уик" Дерек Колстад работает над экранизацией двух видеоигр. На основе My Friend Pedro и Bendy and the Ink Machine будет снято два сериала. Об этом пишет портал ComicBook.

Дерек Колстад отметил, что хотел бы повторить или превзойти успех, который был с "Джоном Уиком". Тогда он сможет почувствовать себя 11-летним ребенком, пробравшимся на сеанс фильма с рейтингом R.

Игра My Friend Pedro создана в жанре шутера. Главный герой бегает по разнообразным 2D-уровням, замедляет время, использует навыки паркура, стреляет из двух рук и время от времени разговаривает с бананом.

Действие в хорроре с элементами головоломки Bendy and the Ink Machine разворачивается от первого лица. В качестве злодеев здесь выступают ожившие анимационные персонажи, нарисованные в стилистике Диснея 40-х гг. В 2020 году ожидается выход новой игры Bendy and the Dark Revival из той же Вселенной.

Ранее мы писали, что "Сияние" Стэнли Кубрика признано лучшей экранизацией Стивена Кинга.

Видео: YouTube / IGN