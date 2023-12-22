Scally Milano попросил прощения за исполнение треков про наркотики в петербургском клубе

Рэп-исполнитель Scally Milano (Даниил Дмитриев) смог избежать штрафа а исполнение треков про наркотики в петербургском клубе. Он извинился перед публикой за свою музыку. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов.
Во время концерта в "Гигант Холле" певец исполнил трек, вызывающий вопросы. Ситуация привлекла внимание правозащитников. Дело в том, что в тексте песни содержится пропаганда психотропных веществ, что является недопустимым.
Артист искренне раскаялся до суда. Кроме того, он публично извинился перед фанатами. Рэпер пообещал отказаться от темы наркотиков в своем творчестве. Суд ограничился предупреждением.
Напомним, что суд в Петербурге запретил песни Scally Milano на 14-ти ресурсах.
Фото: Piter.tv
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