Сборная России в полном составе начала готовиться к матчам против Турции и Чехии

На поле стадиона в подмосковной базе "Новогорск" вышли все 25 футболистов.

Сборная России в полном составе начала готовиться к двум матчам — против команд из Турции и Чехии. В тренировке, которая проходит во вторник, 4 сентября, на стадионе подмосковной базы "Новогорск", участвуют все 25 футболистов. Об этом сообщает ТАСС.

Первый матч против сборной Турции состоится в пятницу, 7 сентября, в Трабзоне. Через три дня (10 сентября) российские футболисты сыграют с чехами в Ростове-на-Дону.

Ранее мы писали, что Дзюба станет капитаном сборной России в матче Лиги наций против Турции.

Видео: Instagram / teamrussia