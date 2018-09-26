Сборная России поднялась с 46-го на 43-е место в рейтинге ФИФА

На первом месте находится команда Бельгии.

Сборная России по футболу поднялась с 46-го на 43-е место (1436 очков) в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Новая версия рейтинга была опубликована 14 июня на официальном сайте, следующие обновления будут только 25 июля.

В текущем месяце сборная России сыграла два матча в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года. Российские футболисты одержали победу над Кипром и Сан-Марино.

На первых трех местах рейтинга уверенно держатся сборная Бельгии (1746 очков), сборная Франции – 1718 и сборная Бразилии – 1681 очко.

Фото: Вконтакте/Сборная России по футболу