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nastya960
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Сборная России обыграла Кипр в отборочном матче на Евро-2020

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Игра завершилась со счетом 1:0.

Во вторник, 11 июня, на стадионе "Нижний Новгород" состоялся матч в рамках 4-го тура группы I отборочного турнира Чемпионата Европы 2020 между сборными командами России и Кипра. Победу одержала Россия со счетом 1:0.

До этого России уже одержала победу над сборными Казахстана и Сан-Марино. Однако, в первом турнире наш команду обыграла Бельгия со счетом 1:3.

Россия набрала 9 очков и поднялась на 2-ю позицию. Кипр с 3-мя баллами остался на 5-м месте в группе I.

Ранее мы писали о том, что бывший полузащитник "Зенита" Фернандо Риксен больше не хочет бороться с неизлечимой болезнью.
Видео: YouTube/ ПЫЛАИЧ

 

 

 

Теги: кипр, отборочный тур, россия, чп европы
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня, Спорт, Футбол в России и Европе,

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