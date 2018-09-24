Сборная России обыграла Кипр в отборочном матче на Евро-2020

Игра завершилась со счетом 1:0.

Во вторник, 11 июня, на стадионе "Нижний Новгород" состоялся матч в рамках 4-го тура группы I отборочного турнира Чемпионата Европы 2020 между сборными командами России и Кипра. Победу одержала Россия со счетом 1:0.

До этого России уже одержала победу над сборными Казахстана и Сан-Марино. Однако, в первом турнире наш команду обыграла Бельгия со счетом 1:3.

Россия набрала 9 очков и поднялась на 2-ю позицию. Кипр с 3-мя баллами остался на 5-м месте в группе I.

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Видео: YouTube/ ПЫЛАИЧ