Сборная РФ почтит память защитников блокадного Ленинграда на Пискаревском кладбище

Игроки и тренеры национальной команды возложат цветы, отдав дань уважения защитникам осаждённого Ленинграда и мирным жителям, погибшим в Великую Отечественную войну, а также ознакомятся с экспозициями музея.

Сборная России по футболу планирует посетить Пискарёвское мемориальное кладбище в Петербурге накануне игры с командой Перу, которая пройдёт 11 ноября на стадионе "Газпром Арена". Игроки и тренеры национальной команды возложат цветы, отдав дань уважения защитникам осаждённого Ленинграда и мирным жителям, погибшим в Великую Отечественную войну, а также ознакомятся с экспозициями музея, пишет "Петербургский дневник".

Делегацию игроков пополнят ветераны сборной России, ныне ставшие послами Российского футбольного союза (РФС): Павел Погребняк, Алексей Игонин, Игорь Семшов, Денис Глушаков, Руслан Пименов и бразильский экс-футболист Ари Феррейра. Мероприятие организуется в рамках акции "Одна на всех: команда, Родина, Победа!", реализуемой Российским футбольным союзом в год 80-летия победы над фашизмом. Программа направлена на увековечение памяти героизма советских солдат и воспитание патриотизма у молодого поколения.

Российский футбольный союз реализует специальную акцию в каждом городе, принимающем матчи национальной сборной. Мы хотим напомнить обществу о трагических событиях времён Великой Отечественной войны и показать преемственность поколений, прокомментировал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Фото: РФС