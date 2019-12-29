Сборная России по спортивной гимнастике не примет участие на этапе Кубка мира в США. Соревнования должны состояться 7 марта 2020 года. Причиной отказа от поездки стало обострение коронавируса. Об этом сообщили в "ТАССе" со ссылкой на Instagram-аккаунт Никиты Нагорного. Гимнаст является трехкратным чемпионом мира и членом команды РФ.
В связи с обострением коронавируса в мире сборная команда России по спортивной гимнастике не примет участие в этапе Кубка мира в США
прокомментировал спортсмен
Ранее теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру.
Фото и видео: Instagram/nikushkarus
Обсуждение ( 0 )