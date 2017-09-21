Сближение Луны с четырьмя планетами: когда, где смотреть

Piter.TV публикует информацию об этих небесных явлениях.

В этом месяце, начиная с 17 августа и до 31 числа, растущая Луна должна встретиться со всеми планетами Солнечной системы, за исключением Меркурия. Однако, как говорят астрономы, россияне смогут увидеть сближение естественного спутника Земли только с некоторыми из них. На этой неделе, 14 августа, Венера уже встретилась с Луной. Впереди сближение с Юпитером, Сатурном и Марсом. Piter.TV публикует информацию о предстоящих небесных явлениях. В частности, где и когда их можно посмотреть.

Сближение Луны с Юпитером, Сатурном и Марсом: когда и где смотреть

На этой неделе россияне могли уже наблюдать сближение Луны с Венерой. Оно произошло 14 августа. Встреча земного спутника с Юпитером произойдет 17-го числа, с Сатурном — 21 августа, а с Марсом — 23 августа.

Сближение можно будет увидеть над южным и юго-западным горизонтом, через час после захода Солнца (на этой неделе закат около 20:00 мск). Небесные явления можно будет наблюдать только при условии ясной, безоблачной погоды. Лучше всего сближения будут видны на юге России и в странах ближнего зарубежья.

По словам специалистов, сближение — это видимое прохождение одного небесного объекта (планета или звезда) вблизи другого. Угловое расстояние между светилами в этот момент достигает менее 6-7 градусов.

Фото: planetarium-moscow.ru

Видео: YouTube / Wirel2049