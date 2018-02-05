Появилось видео последнего боя пилота Су-25, сбитого в Сирии

В социальных сетях появился ролик, на котором якобы показан момент гибели российского пилота в Сирии.

В Сети распространяется видео, на котором якобы сняты последние секунды боя русского пилота Романа Филиппова и террористов в Сирии. Речь идет о летчике сбитого в провинции Идлиб штурмовика Су-25. Напомним, что наш военный самолет был атакован в небе над Сирией 3 февраля. Пилот сумел катапультироваться, но на земле его окружили боевики. После продолжительной перестрелки россиянин отказался сдаваться в руки исламистов. Он принял мужественную смерть и подорвался на собственной гранате. Об этом сообщили официальные источники в Минобороны.

На 12-секундном видео, которое уже получило популярность в Интернете, действительно запечатлен бой. Однако трудно разобрать, правда ли это последнее сражение нашего пилота. Дрожащяя камера сняла дерганные действия десятка людей в военной форме вокруг углубления в земле. В какой-то момент боевики падают на песок, мы слышим взрыв и над нишей появляется высокий столб дыма. По одной из версий, в этот момент русский пилот и подорвал гранату, чтобы не сдаться живым своим врагам.

В Сирии сбили российский Су-25: последние новости

Ранее в Минобороны подтвердили информацию о самоподрыве пилота. Там же назвали имя погибшего. Майор Роман Филиппов оказался опытным летчиком: на счету военного - десятки боевых вылетов на территории САР. Выпускник Краснодарского высшего военного авиационного училища пользовался уважением у коллег. Он начинал служить старшим летчиком и дошел до должность заместителя командира эскадрильи.

Гибель Романа Филиппова прокомментировал и глава военного ведомства Сергей Шойгу. По его словам, летчика в ближайшее время представят к званию Героя Российской Федерации посмертно. Семье пилота обещана финансовая и моральная поддержка.

Удар по террористам, которые сбили российский Су-25: как отомстили за смерть российского пилота?

Сразу после трагедии в небе над провинцией Идлиб Минобороны РФ приступило к операции "Возмездие". До того момента, как боевики могли покинуть зону ЧП, Россия обстреляла их позиции крылатыми ракетами "Калибр". После продолжительной артподготовки к месту падения штурмовика направили сирийский и российский спецназ. Перед офицерами стоит простая цель: отомстить за товарища и любой ценой вернуть на Родину тело героя. В эти часы продолжается зачистка квадрата, в котором был сбит Су-25.

У наших спецслужб также есть имена организаторов террористического акта. Ответственность за случившееся взяли сразу две террористические организации, запрещенные в РФ. Это "Джебхат ан-Нусра" и "Джейш ан-Насер". Отметим, что вторая организация входит в так называемую "Сирийскую свободную армию" и пользуется поддержкой ряда мировых держав.

Ранее мы писали, что появилось видео, как сбили военный российский самолет в Сирии.

Видео: социальные сети