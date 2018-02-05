Появилось видео последнего боя пилота Су-25, сбитого в Сирии

В Сети распространяется видео, на котором якобы сняты последние секунды боя русского пилота Романа Филиппова и террористов в Сирии. Речь идет о летчике сбитого в провинции Идлиб штурмовика Су-25. Напомним, что наш военный самолет был атакован в небе над Сирией 3 февраля. Пилот сумел катапультироваться, но на земле его окружили боевики. После продолжительной перестрелки россиянин отказался сдаваться в руки исламистов. Он принял мужественную смерть и подорвался на собственной гранате. Об этом сообщили официальные источники в Минобороны.
На 12-секундном видео, которое уже получило популярность в Интернете, действительно запечатлен бой. Однако трудно разобрать, правда ли это последнее сражение нашего пилота. Дрожащяя камера сняла дерганные действия десятка людей в военной форме вокруг углубления в земле. В какой-то момент боевики падают на песок, мы слышим взрыв и над нишей появляется высокий столб дыма. По одной из версий, в этот момент русский пилот и подорвал гранату, чтобы не сдаться живым своим врагам.
В Сирии сбили российский Су-25: последние новости
Ранее в Минобороны подтвердили информацию о самоподрыве пилота. Там же назвали имя погибшего. Майор Роман Филиппов оказался опытным летчиком: на счету военного - десятки боевых вылетов на территории САР. Выпускник Краснодарского высшего военного авиационного училища пользовался уважением у коллег. Он начинал служить старшим летчиком и дошел до должность заместителя командира эскадрильи.
Удар по террористам, которые сбили российский Су-25: как отомстили за смерть российского пилота?
Ранее мы писали, что появилось видео, как сбили военный российский самолет в Сирии.
Видео: социальные сети