Сбербанк выставил на продажу 19 торговых центров почти за 22 млрд рублей

Ранее торговые центры принадлежали группе "Регионы".

Сбербанк выставил на продажу 19 торговых центров в разных регионах России. Ранее эти ТЦ принадлежали группе "Регионы" – владельцу "Острова мечты" в Москве. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что Сбербанк раньше кредитовал их строительство, а в мае этого года получил контроль над объектами. По информации СМИ, объекты перешли банку в счет оплаты долга.

Как сообщает издание, банк будет реализовывать активы через конкурентную процедуру, потенциальные покупатели интерес к ним уже проявили. От реализации активов Сбербанк планирует получить 22 млрд рублей.

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Фото: Piter.TV